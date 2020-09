Zingaretti disperato si inginocchia ai grillini per il voto disgiunto. Come ai tempi del “turiamoci il naso” (Di sabato 19 settembre 2020) Nicola Zingaretti? No, non è lui che parla. E la dichiarazione è di 45 anni fa.”Questo è un referendum. Fra quaranta giorni saremo chiamati a scegliere non un partito, e nemmeno un governo, ma un regime. Ecco perché tra direttore di giornale e lettori, dobbiamo fra noi parlarci chiaro, occhi negli occhi…». E dunque, “turatevi il naso ma votate Dc”, scrisse Indro Montanelli nel giugno del 1976. Il voto disgiunto di oggi è il voto utile di oggi, cambia solo la modalità ma non la finalità politica. Il grande giornalista (su cui si è scatenata la vendetta postuma della sinistra…) riuscì nell’impresa di aiutare la Dc di Zaccagnini e Fanfani a respingere l’assalto comunista del Pci e a proseguire con le formule di ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Nicola? No, non è lui che parla. E la dichiarazione è di 45 anni fa.”Questo è un referendum. Fra quaranta giorni saremo chiamati a scegliere non un partito, e nemmeno un governo, ma un regime. Ecco perché tra direttore di giornale e lettori, dobbiamo fra noi parlarci chiaro, occhi negli occhi…». E dunque, “turatevi il naso ma votate Dc”, scrisse Indro Montanelli nel giugno del 1976. Ildi oggi è ilutile di oggi, cambia solo la modalità ma non la finalità politica. Il grande giornalista (su cui si è scatenata la vendetta postuma della sinistra…) riuscì nell’impresa di aiutare la Dc di Zaccagnini e Fanfani a respingere l’assalto comunista del Pci e a proseguire con le formule di ...

