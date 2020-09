Ritorna «Il Covid lo ha fatto l'uomo» ma per la scienza è una fake news (Di venerdì 18 settembre 2020) La teoria di alcuni scienziati è che sia stato creato e diffuso dalla Cina: «tesi bizzarra e privo di fondamento» Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) La teoria di alcuni scienziati; che sia stato creato e diffuso dalla Cina: «tesi bizzarra e privo di fondamento»

chetempochefa : #CTCF compie 18 anni e ritorna su @RaiTre ???? Vi aspettiamo da domenica 27 settembre alle 20.00 con @fabfazio ?? - LegaSalvini : ALL’EUROGRUPPO RITORNA SUL TAVOLO LA RIFORMA DEL MES - pdepromozione : RT @GiCivi: Viaggiare con la mente non costa nulla. E ci tiene lontani dal virus. Andrea De Carlo ritorna con un romanzo che nessuno si as… - GiCivi : Viaggiare con la mente non costa nulla. E ci tiene lontani dal virus. Andrea De Carlo ritorna con un romanzo che n… - CasulaSs : @gabry_dom9 Anche secondo me ritorna a quel colore -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorna «Il Ritorna di Martina Tognon, recesione 2020 iCrewPlay.com Nuovo appuntamento con “Le vie dei tesori”: ecco dove

Ritorna il gradito appuntamento con “Le Vie dei Tesori” sabato e domenica (19 e 20 settembre) a Bagheria, Messina, Caltanissetta, Sambuca, Trapani, Marsala e Mazara con alcuni importanti debutti. Il p ...

Savona, ritorna la preghiera mariana alla Madonna del Monte

Domenica con inizio alle ore 20.45. Il numero massimo della capienza è di 40 posti a sedere, come previsto dalla normativa La Confraternita S. Ambrogio di Legino e la Parrocchia di Zinola propongono l ...

“Pasto sospeso” per chi è in ginocchio dal covid: la Comunità Papa Giovanni XXIII in piazza

Piacenza, un “pasto sospeso” per chi è stato messo in ginocchio dal covid: la Comunità Papa Giovanni XXIII scende in piazza con ‘Un Pasto al Giorno’ per i “nuovi poveri”. I volontari della Comunità sa ...

Ritorna il gradito appuntamento con “Le Vie dei Tesori” sabato e domenica (19 e 20 settembre) a Bagheria, Messina, Caltanissetta, Sambuca, Trapani, Marsala e Mazara con alcuni importanti debutti. Il p ...Domenica con inizio alle ore 20.45. Il numero massimo della capienza è di 40 posti a sedere, come previsto dalla normativa La Confraternita S. Ambrogio di Legino e la Parrocchia di Zinola propongono l ...Piacenza, un “pasto sospeso” per chi è stato messo in ginocchio dal covid: la Comunità Papa Giovanni XXIII scende in piazza con ‘Un Pasto al Giorno’ per i “nuovi poveri”. I volontari della Comunità sa ...