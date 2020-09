Golden Gala, Duplantis record del mondo di salto con l'asta: 6.15 (Di giovedì 17 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta (Di giovedì 17 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

Eurosport_IT : DUPLANTIS NELLA STORIA ??? Lo svedese fa registrare il nuovo record del mondo nel salto con l'asta al Golden Galà d… - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA Record del mondo salto con asta all'aperto per Duplantis Lo svedese ha saltato 6,15 m al Golden… - Agenzia_Ansa : #GoldenGala, #Duplantis record mondiale di salto con l'asta con 6.15. Lo svedese batte il primato di Bubka del 1994… - Adnkronos : Golden Gala, primato italiano nei 3mila metri per Crippa - TeoMatt89 : RT @atleticaitalia: +++DUPLANTIS 6,15 AL GOLDEN GALA DI ROMA++ Mai nessuno così in alto all'aperto nel salto con l'asta, superato il 6,14 d… -