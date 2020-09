Grande Fratello Vip: Andrea Zelletta (Di lunedì 14 settembre 2020) Andrea Zelletta Andrea Zelletta è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Andrea Zelletta al Gf Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 27. - Data di nascita: 2 luglio 1993. - Luogo di nascita: Taranto. - Status: fidanzato. - Profilo Instagram: più di 510.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, dove ha scelto Natalia Paragoni, la sua attuale compagna. Ex promessa del calcio, Andrea ha iniziato a fare il modello per caso, grazie ad alcuni amici, alternando la professione sulle passerelle, anche per marchi famosissimi, a quella di personal trainer. Per via della sua attività nel mondo della moda ha avuto la ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 settembre 2020)è uno dei concorrenti delVip 5.al Gf Vip 5 – La scheda di presentazione - Anni: 27. - Data di nascita: 2 luglio 1993. - Luogo di nascita: Taranto. - Status: fidanzato. - Profilo Instagram: più di 510.000 follower prima del suo ingresso nella Casa. Perché è famoso Ha partecipato come tronista a Uomini e Donne, dove ha scelto Natalia Paragoni, la sua attuale compagna. Ex promessa del calcio,ha iniziato a fare il modello per caso, grazie ad alcuni amici, alternando la professione sulle passerelle, anche per marchi famosissimi, a quella di personal trainer. Per via della sua attività nel mondo della moda ha avuto la ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - Davide : «I reality show non influenzano le società. Se Il Grande Fratello avesse influenzato la nostra generazione oggi avr… - ilpost : 20 anni fa in Italia iniziò il “Grande Fratello” - icarvsplume : RT @LabambaAlessio: #GFVIP Fausto Leali si sta chiedendo:'Siamo sicuri che è il grande fratello VIP?Chi li conosce a questi?' - whitetulipxx : RT @ToniaPeluso: Lo scopo del Grande Fratello iniziale era isolarli dal mondo per vedere quali dinamiche venivano a crearsi all’interno del… -