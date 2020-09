Cefalea | insonnia | intestino irritabile | il microbiota sempre più importante in queste patologie

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 14 settembre 2020) Al via il 19 settembre un ciclo di tre corsi di aggiornamento medico-scientifico in modalità webinar che illustreranno il ruolo centrale del, l’insieme di batteri che vive in maniera simbiotica con l’uomo all’interno dell’, in molte. Tra le più importanti e diffuse vi sono, stipsi, dispepsia e sindrome dell’. Nei corsi alcuni dei maggiori esperti internazionali illustreranno nuovi studi scientifici che individuano tra le cause dimalattie un’alterazione della comunicazione tra sistema nervoso enterico, già definito dalla scienza un “secondo cervello”, e il cervello superiore, provocata proprio da uno ...