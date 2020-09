Coutinho, il retroscena: Koeman lo ha chiamato dopo l’8-2 del Bayern Monaco al Barcellona con Setien ancora allenatore… (Di mercoledì 9 settembre 2020) Coutinho al Barcellona subito dopo averla colpita per due volte in Champions League quando ancora vestiva la maglia del Bayern Monaco. Questo il retroscena svelato dall'agente del calciatore Kia Joorabchian ai microfoni di TalkSport come riporta il Daily Mail. Il brasiliano, di proprietà dei blaugrana, era in prestito in Baviera e ancora doveva conoscere il proprio futuro. dopo quella gara, la telefonata di Ronald Koeman che, evidentemente, già sapeva che sarebbe diventato il prossimo allenatore dei catalani.Coutinho: la chiamata di Koemancaption id="attachment 250031" align="alignnone" width="620" Koeman (getty images)/captionDa quanto affermato dal ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Coutinho, il retroscena: Koeman lo ha chiamato dopo l'8-2 del Bayern Monaco al Barcellona con Setien ancora allenat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coutinho retroscena Mercato – Bayern Monaco, retroscena Perisic: il segnale che fa pensare al riscatto passioneinter.com Blog: Messi fuori dalla Champions un altro anno... colpa del Barça

La diatriba tra Messi e il Barcellona sembra aver raggiunto una conclusione (almeno per quest’anno), con il fuoriclasse argentino che ha deciso di rispettare il suo contratto con la squadra catalana e ...

Mercato – Bayern Monaco, retroscena Perisic: il segnale che fa pensare al riscatto

Spulciando sui social del Bayern Monaco, è emerso un importante indizio che potrebbe essere ricondotto al mercato in entrata della formazione bavarese. Negli ultimi due giorni, infatti, il club tedesc ...

La diatriba tra Messi e il Barcellona sembra aver raggiunto una conclusione (almeno per quest’anno), con il fuoriclasse argentino che ha deciso di rispettare il suo contratto con la squadra catalana e ...Spulciando sui social del Bayern Monaco, è emerso un importante indizio che potrebbe essere ricondotto al mercato in entrata della formazione bavarese. Negli ultimi due giorni, infatti, il club tedesc ...