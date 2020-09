Napoli. Vesuvio in fiamme, casa evacuate: terrore tra i residenti (Di venerdì 4 settembre 2020) Un brutto incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi sul Vesuvio, nel Comune di Torre del Greco. Le fiamme hanno messo in pericolo alcune abitazioni, tanto che si è reso necessaria l’evacuazione delle case. Incendio sul Vesuvio Tornano i roghi sul Vesuvio e lambiscono le case: paura tra i residenti, ipotesi incendio doloso. Poco … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

GianniMagi : ?? Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città,… - GianniMagi : Da quanto si dica, si narri, o si dipinga, Napoli supera tutto: la riva, la baia, il golfo, il Vesuvio, la città, l… - bellux27 : @Glongari Vorrei sapere perché siete tutti convinti che Veretout vada al Napoli. Lo possono sostenere quelli che vi… - Bast_Ardo_ : @SindroCassandra @paradisoa1 @mefabriziogatti Ergo la soluzione è trasferirsi a Napoli senza autocontrollo, almeno… - AlonzoPeppino : RT @APagliaccis: Una sottospecie di imbecile indossa una maglietta 'odio Napoli' e leggo messaggi di sdegno, orrore e disgusto. Strano però… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Vesuvio

Napoli da Vivere

TORRE DEL GRECO. Tornano i roghi sul Vesuvio e lambiscono le case: paura tra i residenti, ipotesi incendio doloso. Poco dopo le 13 un nuovo rogo è divampato sul Vesuvio in via Montagnelle 2 ed è stato ...Il Museo diocesano di Molfetta è lieto di presentare un viaggio nell’arte, nell’affascinante, variegato e in gran parte inesplorato mondo della scultura ottocentesca dell’Italia meridionale. È questo ...