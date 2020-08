Legge elettorale, Di Maio: “Pronti a votarla entro l’estate. Se c’è qualcuno che frena non siamo di certo noi” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Sulla Legge elettorale noi siamo d’accordo. Il governo l’ho formato io insieme a Zingaretti e c’era un patto, far viaggiare le due cose parallelamente. Per noi quel patto va rispettato. siamo pronti a votare una nuova Legge elettorale già prima della fine dell’estate”. E’ quanto ha detto al Corriere della Sera il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a proposito delle richieste del Pd sul referendum. “Questa è la nostra posizione – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo -, ribadita ieri anche da Vito Crimi. È limpida, cristallina, quindi se c’è qualcuno che frena non siamo certo noi. Insomma, qualsiasi ... Leggi su lanotiziagiornale

matteosalvinimi : La priorità per il Pd è cambiare la legge elettorale. Le priorità per la Lega sono bloccare tasse e sbarchi, e ria… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Caos totale sulla scuo… - s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - 24enrico : @conteDartagnan alla fine i 5s faranno votare al pd il referendum e poi non faranno la legge elettorale. E Zingaret… - bizcommunityit : Pressing Pd su legge elettorale in vista del referendum. M5s: 'Noi disponibili' -