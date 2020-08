Conte, l’avviso di Senaldi: “Molti italiani non lo assolveranno mai” (Di sabato 15 agosto 2020) Conte per ora resta saldo a Palazzo Chigi. Dopo la durissima primavera, con l’emergenza coronavirus da gestire, il premier è rimasto sempre il politico più gradito nei sondaggi. Nel periodo della chiusura però tanti cittadini hanno presentato esposti e denunce ai danni suoi e di alcuni ministri. Gli viene Contestato di non aver fatto abbastanza per contrastare il virus. Secondo il direttore di Libero la posizione del premier potrà essere archiviata ma i cittadini italiani non lo assolveranno. Conte, il sospetto di Senaldi Nel suo editoriale Pietro Senaldi analizza la posizione di Conte e dei suoi ministri. Sicuramente ora l’avvocato del popolo dovrà pensare a difendere se stesso ed il proprio governo ... Leggi su newspad

