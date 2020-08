TikTok, newsletter e podcast: come cambia il giornalismo dopo la pandemia (Di venerdì 14 agosto 2020) Le testate riconducibili al Gruppo City News " quello dei vari 'today', come MilanoToday , NapoliToday e via dicendo " sono seguite, solo su Facebook, da 12 milioni di persone. Di questa audience ... Leggi su rollingstone

gditom : RT @NRedizioni: TikTok e l'evoluzione della blackface digitale. Questo è sfruttamento nella sua forma più raffinata e inquietante. @nonline… - night_review : RT @NRedizioni: TikTok e l'evoluzione della blackface digitale. Questo è sfruttamento nella sua forma più raffinata e inquietante. @nonline… - NRedizioni : TikTok e l'evoluzione della blackface digitale. Questo è sfruttamento nella sua forma più raffinata e inquietante.… - MuseCOM : Trump vieta l’utilizzo di TikTok e WeChat negli Usa: firmato l’ordine esecutivo Iscriviti alle newsletter di CnR Co… - SocialMediaEasy : Benvenuti alla edizione di questa settimana della nostra Newsletter ( Aug 7). Tra le notizie: “TikTok, Micros…” -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok newsletter TikTok, newsletter e podcast: come cambia il giornalismo dopo la pandemia Rolling Stone Italia TikTok, newsletter e podcast: come cambia il giornalismo dopo la pandemia

Meno venti. Entro il 2040 il New York Times, il quotidiano più famoso del mondo, scomparirà dalle edicole. O almeno questa è la profezia, con un che di apocalittico, fatta da Mark Thompson, amministra ...

Così TikTok spiava gli utenti Android. Scoop del Wsj

Ancora dubbi sulla sicurezza di TikTok. Aggirando le norme Google sulla privacy, spiava gli utenti Android attraverso l'indirizzo MAC per tracciarne i comportamenti a fini pubblicitari. Un'altra tegol ...

Meno venti. Entro il 2040 il New York Times, il quotidiano più famoso del mondo, scomparirà dalle edicole. O almeno questa è la profezia, con un che di apocalittico, fatta da Mark Thompson, amministra ...Ancora dubbi sulla sicurezza di TikTok. Aggirando le norme Google sulla privacy, spiava gli utenti Android attraverso l'indirizzo MAC per tracciarne i comportamenti a fini pubblicitari. Un'altra tegol ...