Pogacar passeggia e prepara la scalata | Non posso accontentare sempre tutti

(Di venerdì 10 maggio 2024) Bella tappa, non c’è che dire: fra fughe e sterrato, fra paesaggi e borghi, è una gioia per gli occhi. Non è bellissima solo perchécorre col braccino, come vorrebbero i soloni che lo accusano di sprecare energie: con lo sloveno rosa a spasso fra le colline senesi, manca quel brivido che invece, grazie a lui, c’era stato nei primi tre giorni. Tranquilli, si rimedia in fretta: fra la crono di oggi sulle strade umbre e l’arrivo in quota di domani a Prato di Tivo, c’è materiale perché l’extraterrestre metta una pietra sul Giro e neppure leggera. A Rapolano Terme si torna così all’antica: fuga da lontano, col gruppo che insegue per contenere i danni. C’è pure una maglia rosa virtuale, l’australiano Plapp: è lui a ispirare il terzetto che va fino in fondo. Gli altri sono il due volte iridato Alaphilippe e lo spagnolo Pelayo Sanchez, che si prende il lusso ...