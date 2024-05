Problemi alla vista Ecco tutte le spie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) In un mondo sempre più incentrato su schermi e tecnologia, la salute dellaè cruciale per il benessere generale. Secondo i dati gestiti da www.clinicabaviera.it, aziende leader nel settore dell’oftalmologia, il 20% degli italiani non sa di avere. Stando ai rilievi, quasi tre persone su quattro hannodi, l’80% degli over 55 soffre di affaticamento visivo e il 75% degli over 75 ha la cataratta. Il problema non riguarda solo gli anziani: oltre il 60% dei giovani tra i 17 e i 27 anni soffre di miopia, causata in gran parte da uno stile di vita sedentario, in cui si fa un uso intensivo degli schermi. Il 25% degli adulti, inoltre, ammette di non aver fatto una visita oculistica negli ultimi due anni. Oltre a sottoporsi a controlli periodici, a ...