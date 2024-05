Nell’anima di De André Federico Dragogna e il suo show su Faber

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Stasera e domani alle 21 nell’Oratorio degli Angeli Custodi, in via dell’Angelo Custode, prosegue la 4ª edizione di “Canone in verso”, ciclo di incontri dedicati a musica e poesia ideato e organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. In scena “Quello che ho capito di De”, lo spettacolo di(foto), conosciuto musicista, tra i fondatori del gruppo rock alternativo “I Ministri”. L’autore e musicista ha deciso, già dallo scorso anno, di dare vita parallelamente, al suo percorso artistico attraverso l’album da solista “Dove nascere”, una sorta di nuovo inizio... anagrafico. Lo spettacolo fa parte di un lavoro di scavo interiore sulla figura artistica e umana di De, cantautore e poeta amato da molte generazioni. Abbiamo incontratoper capire meglio ...