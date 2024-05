Tragico volo in montagna Muore una guida alpina

(Di venerdì 10 maggio 2024) e Alessandro Crisafulli Era in quello che riteneva il suo habitat naturale. A fare ciò che più gli piaceva. Camminare, in, in compagnia. Respirando a pieni polmoni quel senso di libertà che solo la natura pu dare. Ma proprio lì, dove si trovata a suo agio, Giuseppe Mario Sardi ha trovato l’imprevisto fatale. Una scivolata, forse, un piede messo male, e il, ben centro metri, senza scampo. È successo ieri mattina. Sardi,di 76 anni residente a Bellusco, si stava arrampicando lungo un sentiero impervio. Era in escursione sui monti bresciani sopra il lago d’Idro insieme a un amico di 66 anni. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, poco dopo mezzogiorno, mentre i due si trovavano a quota 1500 metri, in zona della Cima Meghè - erano diretti al Baremone, sopra Anfo - sono ...

Precipita per cento metri durante una gita: morto un escursionista 76enne ad Anfo - Precipita per cento metri durante una gita: morto un escursionista 76enne ad Anfo - Ferito in modo lieve e ricoverato in codice giallo l'amico 66enne che era con la vittima e ha dato l'allarme. Insieme stavano salendo verso la Cima Meghè ...

Carchitti, fornaio muore in montagna: due comunità in lutto - Carchitti, fornaio muore in montagna: due comunità in lutto - a cura della redazione ra andato in montagna in Abruzzo per portare i cani ad addestrare e per passare una giornata all'aria aperta ed invece è stato l'ultimo giorno della sua vita. Domenica scorsa Gi ...

La tragedia della Marmolada: volti, storie e soccorsi. Il film nei cinema veneti - La tragedia della Marmolada: volti, storie e soccorsi. Il film nei cinema veneti - «Una tragica pagina per la montagna che si è trasformata in un magnifico esempio di solidarietà umana». Con queste parole Giorgia Lorenzato, che con Manuel Zarpellon firma la regia del documentario ...