Il valore della rete

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dal lavoro nei campi alla trasformazionesemola in ciascun formato di pasta, nel Pastificio Agricolo Mancini tutti i passaggi sono collegati tra loro. In questo stabilimento sulle colline fermane, nel cuore delle Marche, la sostenibilità è una cosa seria. E riguarda tanto la natura quanto l’uomo. Tutto si tiene insieme: l’avvicendamento delle colture con grano duro e leguminose, per nutrire il terreno e renderlo più fertile; e il giusto pagamento del raccolto, ben superiore ai prezzi al ribasso delle comuni filiere. Tutta la pasta prodotta arriva arriva solo dai campi coltivati direttamente che circondano il pastificio: è questo che lo rende un pastificio agricolo. E la sostenibilità delle colture, con uso altamente selettivo dell’input chimico ed esclusivamente in caso di reale necessità, si estende a catena sulla sostenibilità del lavoro di chi coltiva queste ...