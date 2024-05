Musica per crescere Giovani talenti in festa

(Di venerdì 10 maggio 2024)artisti sul palco per la “della“. E’ una giornata ricca e appassionante quella che domani chiude in bellezza “per“, il progetto annuale promosso dalla Fondazione PerugiaClassica per avvicinare legenerazioni al mondo delle note. Alle 21 al Brecht di San Sisto va in scena lo spettacolole “Tony e Maria reloaded“ (foto sopra), liberamente ispirato a “West side story“ di Bernstein e a “Romeo e Giulietta“ di Shakespeare con musiche originali di Filippo Fanò, coordinamento artistico di Giampiero Frondini, resto e regia di Francesco “Bolo“ Rossini che sarà anche la voce recitante. Lo spettacolo è una vera e propria produzione originale di teatro,e danza della giovane ...

Tanta musica nel weekend: dalle "raise" di Cendron ai Massadores passando per il rock blues di Marton - Tanta musica nel weekend: dalle "raise" di Cendron ai Massadores passando per il rock blues di Marton - TREVISO - Un fine settimana di musica di rock e blues, da Tolo Marton a Los Massadores, fino al nuovo disco di Alberto Cendron. VILLORBA Esce domani “Raise vol. II - Incanti”, ...

