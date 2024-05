Il nuovo libro di Andrea Di Consoli è una grande galleria di racconti poetici

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Premetto di annoverareDifra i miei affetti più cari. Pecca di ingenuità chi pensa che si scriva degli amici in quanto amici, il movimento avviene all’incontrario: l’amicizia emerge per via del talento, e non il talento per via dell’amicizia. È stata la ricerca di uno spirito affine con cui sdrammatizzare il mondo a cementare il mio affetto per lui, e la ricerca di un’ispirazione a farmi immergere nei suoi libri. Fino a che i libri non li ho letti tutti e Dinon ha cominciato a dirmi che chissà quando – e se – avrebbe pubblicato. “Dimenticami dopodomani” (Rubettino Editore) segna finalmente il suo ritorno. Ma come a volte accade nello sparuto cerchio di autori e poeti, si deve all’insistenza di uno scrittore ben preciso se il nostro si è smosso dalla pigrizia o dalla disillusione in cui si andava crogiolando. ...