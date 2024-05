Ospedale Sant’Andrea Ecco la chirurgia protesica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) E’ ripartita l’attività di interventi chirurgici diall’. Un risultato importante dopo due mesi di stop che ha dato modo di riorganizzare al meglio l’intera struttura. Un sostanziale riassetto che ha riguardato sia il parco di protesi disponibili (sono state aggiunte protesi anallergiche di ultima generazione) che i tipi di intervento: l’artroscopia della spalla, per esempio, è un intervento che oggi, grazie ai nuovi dispositivi adottati – è possibile fare anche al. La ripresa delle attività è una tappa importante anche per tutti i pazienti che abitano la provincia di Grosseto, in virtù delle Rete ortopedica messa in piedi in stretta sinergia con i professionisti dell’Misericordia per ottimizzare la risposta al cittadino, sia per le patologie ...