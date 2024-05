Teatro Real illusion - per sognare con Triggiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Cresce l’attesa per le tre repliche di Gaetano. Dopo il successo delle prime serate della rassegna I Concerti nella Repubblica il palco delOdeon di Ponsacco è pronto ad accogliere, lo spettacolo dell’ista di casa. Questa sera alle 21.15 il primo appuntamento e poi eccezionalmente doppia replica domani alle 16.30 e alle 21.15. Toscano d’origine, ginnasta in gioventù, Gaetanoè oggi considerato uno dei più grandiisti a livello mondiale. Attratto dalla magia sin da bambino, all’età di cinque anni ebbe in regalo dal padre la scatola del mago. Ma è stato quando suo padre lo portò ad assistere al primo spettacolo diismo a Roma che qualcosa in lui si mosse: all’età di otto anni Gaetano ...

