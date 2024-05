Gruppo Piaggio - prima trimestrale | La marginalità è rimasta al top E vogliamo confermarla per il 2024

(Di venerdì 10 maggio 2024) PONTEDERAchiude il primo trimestrein contrazione, i ricavi sono pari a 428 milioni (-21,3%), l’ebitda di 75,3 milioni di euro (-7,1%), il risultato operativo pari a 41,3 milioni (-7,8%) e un utile netto di 18,7 milioni (-22,5%). "Il costante monitoraggio dei costi e della produttività ha consentito aldi raggiungere negli ultimi mesi i livelli dipiù alti di sempre: la redditività rimane il driver fondamentale per il futuro e l’obiettivo ambizioso è di confermare per iltali risultati, indipendentemente dal possibile temporaneo rallentamento di alcuni mercati". Così Michele Colaninno (nella foto), Ad delnel giorno della diffusione dei conti trimestrali. "La flessione del fatturato ...

Ferrovia Faentina, obiettivo zero disagi . Lavori di potenziamento per 140 milioni - Potenziamento da 140 milioni per la linea Faentina: sospensione della circolazione ad agosto per implementare bus sostitutivi. Intervento finanziato con risorse Pnrr, previste due fasi nel 2024 e 2025 ...

La raccolta netta supera i 4 miliardi - Banca Mediolanum ha chiuso il primo trimestre 2024 con un utile netto di 220,5 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto al 2023. Commissioni e masse gestite in aumento, con raccolta netta di 1,02 ...

Furti beni culturali. Messi a segno recuperi per 4,5 milioni di euro - Il rapporto del Nucleo tutela del patrimonio culturale di Firenze. Reati a picco del -54 per cento durante il 2023.