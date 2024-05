Il Congresso degli Stati Uniti si sta occupando dell’intelligenza artificiale | questo informatico ci sta aiutando

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il ruolonelLa regolamentazione(IA) è al centro dell’attenzione negli, con legislatori federali che hanno convertito in legge 23 progetti in materia dal 2016, il numero più alto a livello mondiale. Il contributoscienziati al processo legislativo Gli scienziatistanno ora collaborando con il, offrendo consulenza tecnica per sviluppare proposte di legge sull’IA. Tra loro c’è Kiri Wagstaff, informatica dell’Oregon State University, che ha dedicato un anno all’ufficio del senatore Mark Kelly per contribuire ...