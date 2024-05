El Kaabi recita di nuovo mentre Villa lascia l’Europa

(Di venerdì 10 maggio 2024) 2024-05-09 23:11:20 Il web non parla d’altro: L’Astonè uscito dalConference League dopo aver fallito nel battere l’Olympiacos al Pireo. Il club delle Midlands è arrivato in Grecia con la necessità di ribaltare uno svantaggio di due gol dopo aver perso 4-2 aPark, ma le cose sono andate di male in peggio dopo che Ayoub Elha segnato all’11 minuto portando il vantaggio della sua squadra a tre gol. Dai un’occhiata alle nostre altre storie qui:Rashford e Martinez tornano ad allenarsi per il Manchester UnitedCinque stelle sfortunate snobbate nel titolo di Giocatore della Stagione della Premier LeagueVinicius Junior punta sul Real Madrid tra le rivendicazioni del Pallone d’Oro Leon Bailey e Matty Cash hanno avuto le migliori opportunità dinel primo tempo, ma sembrava ...

