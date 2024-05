Il piano Noor - il nuovo sistema di repressione delle donne in Iran

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo un ritardo protratto seguito alle proteste del movimento “Donna, Vita, Libertà”, è stata recentemente approvata una nuova legge inche intensifica le punizioni per leche scelgono di non indossare l’hijab. Colpite anche le imprese Questa iniziativa, conosciuta come, che significa “luce” in farsi, amplifica la stretta del governo sullenella Repubblica Islamica, estendendo laanche agli imprenditori che consentono loro di non aderire all’hijab sul luogo di lavoro. Secondo la nuova legge, la presenza di una donna senza hijab in un’azienda può portare alla chiusura dell’attività o a pesanti multe per il proprietario. Approvata il 13 aprile, questa legge era stata inizialmente votata dal Parlamentoiano alla fine dell’anno precedente, ma ...