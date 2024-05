Il ricordo di Aldo Moro - professore oltre che statist - votato al servizio degli altri

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il convegno dedicato ieri alla commemorazione dialla Sapienza di Roma ha puntato a dar conto soprattutto della sua attività accademica, svoltasi dal 1963 in quell’ateneo. Proprio il tema del rapporto tra accademia e politica ha caratterizzato molti interventi, che spesso hanno sostenuto la tesi secondo cui è stato il passaggio dall’università di élite a quella di massa a segnare anche una modificazione nelle leadership politiche. In effetti nei primi decenni del Dopoguerra furono centrali in politica i “professorini” riuniti attorno a Dossetti nella Dc, ma anche rilevanti le presenze accademiche nell’opposizione, a cominciare da Concetto Marchesi. Giorgio Caravale, autore di un prezioso volume, “A lezione da”, ha spiegato come anche nelle critiche alle produzioni giuridiche del professor ...

Roma, 9 maggio 2024 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona di fiori in via Caetani sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’on. Aldo Moro , a 46 anni dall’uccisione dello statista. ...

