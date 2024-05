La colonizzazione di Marte è possibile - ma solo con il capitalismo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Secondo la biografia di Elon Musk di Walter Isaacson, all’inizio degli anni 2000, dopo aver venduto l’azienda PayPal, Musk era seduto a Las Vegas con alcuni ex soci dell’azienda e uno di loro gli chiese cosa avesse intenzione di fare dopo. Musk rispose: «Ho intenzione di colonizzare. La mia missione nella vita è rendere l’umanità una civiltà multiplanetaria». La reazione del suo ex collega? «Amico, sei un pazzo». È vero, Musk non è ancora andato su. Ma ha costruito la società spaziale privata di maggior successo, con razzi di gran lunga superiori e molto più economici di qualsiasi cosa mai costruita dalle agenzie spaziali governative. Elon Musk ha conosciuto il famoso ingegnere aerospaziale Robert Zubrin, fondatore della Mars Society, a una cena nel 2001. Cinque anni prima, Zubrin aveva ottenuto un ampio riconoscimento per il suo libro ...