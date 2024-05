Riforme - il vicepresidente della Consulta | Costituzione ?solidale? troppo spesso disattesa Autonomi - decisivi i Lep

(Di venerdì 10 maggio 2024) Revisioni, senza rivoluzioni. Perché in fondo la«si potrebbe far funzionare così com?è», innanzitutto applicandone l?impostazione...

Roma, 8 mag. (Adnkronos) – Il titolo scelto per l?incontro odierno racchiude in sé un concetto di grande importanza. Quando si parla di Costituzione ci si riferisce non solo a un insieme di norme giuridiche, ma a un patrimonio comune di valori e ...

Roma, 9 mag. (Adnkronos) - "Mentre ieri la presidente Meloni teneva una conferenza sul premierato fuori dal Parlamento, lo stesso Parlamento in Senato discuteva della riforma del premierato alla presenza di pochissimi parlamentari di maggioranza. ...

Riforme, il vicepresidente della Consulta: «Costituzione “solidale” troppo spesso disattesa - riforme, il vicepresidente della Consulta: «costituzione “solidale” troppo spesso disattesa - Revisioni, senza rivoluzioni. Perché in fondo la costituzione «si potrebbe far funzionare così com’è», innanzitutto applicandone l’impostazione solidaristica. Alle riforme però la strada non va mai ...

Mattarella: “La Costituzione va difesa, stop alle modifiche à la carte” - Mattarella: “La costituzione va difesa, stop alle modifiche à la carte” - Il presidente interviene alla «Civil week» di Milano e lancia un monito contro la tentazione di aggiungere le parole d’ordine del momento ...

Mattarella, messaggio per i “patrioti”: “La Costituzione è di tutti, va protetta” - Mattarella, messaggio per i “patrioti”: “La costituzione è di tutti, va protetta” - La costituzione è stata scritta da “brave persone e coraggiose”, bisogna “amarla e difenderla” ogni giorno in nome di un “patriottismo costituzionale”. Il giorno dopo il convegno con cui Giorgia Melon ...