LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | Ganna atteso nella cronometr - Pogacar sfida Thomas

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladella settimadella 107a edizione del. Dopo i fuochi d’artificiogiornata di ieri,c’è un crocevia per quel che riguarda gli uomini di classifica: quaranta chilometri e seicento metri dio, si va da Foligno a Perugia e con il finale in salita questa sera la generale sarà sicuramente riscritta. Percorso particolare e molto accattivante. I primi 34 chilometri sono sostanzialmente pianeggianti e presentano grandi rettilinei dove poter fare tanta velocità. Specialisti che potranno quindi scatenare i loro cavalli e fare la differenza, per poi difendersi negli ultimi seimila ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.52 Vanno via Sanchez e Alaphilippe, ma rientra Plapp salendo col proprio passo. A 30? il gruppo. Occhio a Pogacar… 16.52 Scatta Plapp, Sanchez risponde e lo ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 17.02 Pogacar resta chiaramente in maglia rosa. 17.01 Grande delusione per Alaphilippe , che non è più il campione capace di vincere due Mondiali di fila. Fosse stato ...

Napoli bike …Napoli bike festival XIII: “non prendeteci in giro”, 10 e 11... - Napoli bike …Napoli bike festival XIII: “non prendeteci in giro”, 10 e 11... - Ed allora non prendeteci in giro! I due giorni si apriranno il 10 maggio: dalle 19.30 alle 24.00 con il Ciclo Varietà, show condotto da Paolo Franceschini il Comicista; a seguire musica, performance, ...

DAZN offerta Volley: Volleyball Nations League, Mondiali per Club e Beach Pro Tour in Streaming - DAZN offerta Volley: Volleyball Nations League, Mondiali per Club e Beach Pro Tour in Streaming - Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva ora. DAZN, la piattaforma globale di live streaming sportivo, arricchisce la propria offerta dedicata ...

Napoli, torna la “Carovana rosa” tra emozione e divieti: «Le tappe della bellezza» - Napoli, torna la “Carovana rosa” tra emozione e divieti: «Le tappe della bellezza» - Sport e cultura: il connubio vincente del giro d’Italia. Per il terzo anno di fila, la gara ciclistica più importante del Paese sceglie Napoli come una delle sue location principali: ...