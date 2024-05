Calendario Preolimpico lotta 2024 oggi in tv | orari 10 maggio - programm - streami -g, italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo aver chiuso senza pass per Parigila prima giornata, dedicata alla greco-romana, l’Italia dellasi appresta ad affrontare la seconda del torneo su base mondiale di qualificazione olimpica, in corso ad Istanbul, in Turchia. Saranno in palio18 carte olimpiche, 12 per le vincitrici delle semifinali della femminile e 6 per i vincitori degli spareggi per il terzo posto della greco-romana: saranno 6 le azzurre alla ricerca del pass non nominale per i Giochi. L’Italia, infatti, sarà rappresentata in tutte le categorie di peso della femminile: sarannoinEmanuela Liuzzi (-50 kg), Fabiana Rinella (-53 kg), Aurora Russo (-57 kg), Elena Esposito (-62 kg), Dalma Caneva (-68 kg), Enrica Rinaldi (-76 kg). Di seguito ila completo della seconda giornata del ...