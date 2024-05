Una domenica di primavera dedicata ai vini pepati

(Di venerdì 10 maggio 2024) “Sapore di pepe”: la dichiarazione di intenti è chiara più che mai. La giornata di festa che si terrà12 maggio presso l’azienda viticola La Piemontina infatti sarà interamenteaicaratterizzati da una nota pepata. Si tratta di un sentore ben riconoscibile dovuto al rotundone, molecola naturalmente presente in alcune uve e che regala aiun particolare sapore speziato. Protagonista principale della festa sarà dunque la Vespolina, particolare e caratteristico vitigno autoctono dell’Alto Piemonte nonché una delle etichette simbolo di questa cantina, ma non sarà l’unica presente alla festa, e anzi la compagnia sarà di tutto rispetto. @La PiemontinaDa Cividale del Friuli (Udine) arriverà la cantina Il Roncal con lo Schioppettino e una selezione dei classici ...

L’Associazione Alessandro Parini è lieta di annunciare la prima edizione della corsa e Cammina ta benefica “ Cammina con Ale 2024 ”, il prossimo 7 aprile presso Villa Pamphilj a Roma. In occasione del primo anniversario della scomparsa di Alessandro ...

Domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima TvBlog) - domenica in e gli ospiti della trentacinquesima puntata (Anteprima TvBlog) - Anticipazioni, ospiti, temi, argomenti, insomma tutto quello che c'è da sapere sulla nuova puntata del programma diretto e condotto da Mara Venier ...

Lettura, colazioni e visite speciali ai Musei civici di Cagliari - Lettura, colazioni e visite speciali ai Musei civici di Cagliari - È iniziato con un gruppo di lettura dedicato agli adulti e over 65, nella Galleria comunale, il programma di appuntamenti dei Musei civici di Cagliari. (ANSA) ...

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 11 e domenica 12 maggio - Nella Capitale sono in corso gli Internazionali di Tennis, a piazza del Popolo è stato allestito un campo regolamentare che permetterà di assistere a partite di tennis anche durante il weekend, ma ...