(Di venerdì 10 maggio 2024) VICTORIA, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Networks Inc. (TSX: VCM) oggi hanno annunciato chesta installando le soluzioniSC-1D Access Node eAccess Controller (EAC) per-NET, un fornitore di telecomunicazioni In. La collaborazione evidenzia l’impegno diad ampliare la sua presenza nel mercato europeo, conche fornisce competenze locali come rivenditorein. La distribuzione per-NET offre all’integratore polacco di tecnologia informatica e delle comunicazioni (ICT) un successo immediato per i clienti introducendo il nodo ...

Riassunto: Vecima e VECTOR TECH SOLUTIONS si assicurano il punto di lancio DAA di Entra® con ASTA - NET in Polonia - VICTORIA, British Columbia-(BUSINESS WIRE)-Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi hanno annunciato che VECTOR TECH SOLUTIONS sta installando le soluzioni Entra ® SC - 1D Access Node e Entra ® Access Controller (EAC) per ASTA - NET, un fornitore di telecomunicazioni In Polonia. La collaborazione ...

Vecima e VECTOR TECH SOLUTIONS si assicurano il punto di lancio DAA di Entra® con ASTA - NET in Polonia - VICTORIA, British Columbia: Vecima Networks Inc. (TSX: VCM) oggi hanno annunciato che VECTOR TECH SOLUTIONS sta installando le soluzioni Entra® SC - 1D Access Node e Entra® Access Controller (EAC) per ASTA - NET, un fornitore di telecomunicazioni In Polonia. La collaborazione evidenzia ...