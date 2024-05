Le autocrazie e il Partito repubblicano diffondono fake news per indebolire la democrazia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Lamuore nell’oscurità» è il celebre sottotitolo del Washington Post. Ma la, come spiega come spiega il premio Pulitzer Anne Applebaum sull’Atlantic, muore anche per colpa della propaganda illiberale perpetrata da Cina, Russia e dal. «L’innovazione economica e il potenziamento politico, che piaccia o no, andranno inevitabilmente di pari passo», disse il presidente Bill Clinton nel 2000 alla John Hopkins School. E aggiunse, con tanto di risata da parte del pubblico: «La Cina sta tentando di reprimere internet, buona fortuna!». Nel 2024 sembra che le autarchie stiano riuscendo nel loro intento di controllare il flusso delle notizie che circolano in rete grazie ad un sistema che non solo vieta di usare certe parole nelle barre di ricerca (come “Tiananmen” in Cina), ma che ...