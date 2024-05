La Francia invasa dai fan Usa Effetto Taylor Swift a Parigi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) È partita ieri sera da– dalla Défense Arena – la tournée europea di, con 300.000 spettatori attesi nelle sei date in programma, 4 ae 2 a Lione. La tournée The Eras Tour – che toccherà moltissime città europee fino ad agosto – prevede poi due tappe in Italia, a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro. I biglietti insono sold out da mesi, gli organizzatori non credevano ai loro occhi quando sono andati a ruba 8.000 “pacchetti Vip“ a 1.500 euro, 2.000 per i palchi. Qualcosa di mai visto, hanno detto i gestori della Défense Arena, anche considerando il numero inedito di fan Usa che non hanno badato a spese per assicurarsi un posto. Il record precedente dei “pack Vip“ inera di Céline Dion, che aveva fissato i prezzi a 850 euro. Senza precedenti ...