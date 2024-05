Il format antifa contro questi qua - e la nostalgia dei bei tempi berlusconiani

(Di venerdì 10 maggio 2024) Prologo. È il 1997, il governo Prodi ha un anno di vita, e Massimo Gramellini pubblica un libro berselliano ed esilarante sulla sinistra di governo. S’intitola “Compagni d’Italia”, è fuori catalogo da decenni, e le copie nelle librerie dell’usato le ho comprate tutte io per regalarle ai miei fortunati amici. Il capitolo sulle donne s’intitola “L’Oliva”, e comincia così: «L’Oliva è una donna di sinistra che lavora. In ufficio, a casa, e anche a letto: non vi è luogo, ormai, in cui non tocchi a lei prendere l’iniziativa». Non sarò certo io a dire che negli ultimi trent’anni l’Italia è rimasta così identica che, se togliamo «di sinistra», “L’Oliva” descrive perfettamente Giorgia Meloni. Fine del prologo. «Quando arrivarono i comunisti la Rai venne parlamentarizzata, la Dc aveva l’1, i socialisti il 2, i comunisti il 3. Anche Berlusconi, a parte qualche gesto di ferocia come l’editto ...

Il Caso Bari approda in Consiglio dei ministri . Con' informativa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi illustrerà a Giorgia Meloni e agli altri colleghi i dati sulle procedure in corso messe in atto dal Viminale nei comuni sospettati di ...

La Serie A spaccata. E il Governo non torna indietro - La Serie A spaccata. E il governo non torna indietro - Ieri Milan, Roma, Inter e Juventus – le big che a inizio febbraio avevano incontrato Gravina in gran segreto per chiedergli di spingere per il format a 18 squadre del ... Di sicuro la Serie A chiederà ...

Pagina 1 | La Serie A spaccata. E il Governo non torna indietro - Pagina 1 | La Serie A spaccata. E il governo non torna indietro - ROMA - Non sarà un tavolo delle trattative. Quello ci sarebbe stato mesi fa se il governo avesse davvero voluto coinvolgere il calcio e lo sport di vertice nella decisione di istituire un’agenzia di n ...

Serbia: Vucevic presenta la composizione del nuovo governo - Serbia: Vucevic presenta la composizione del nuovo governo - In Serbia il premier incaricato Milos Vucevic ha presentato oggi la composizione del suo nuovo governo, un esecutivo formato per un terzo da nomi nuovi che non figuravano nell'ultimo governo di Ana Br ...