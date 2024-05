Circolo Arci ’Arturo Toscanini’ Domani la riapertura al pubblico

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Riapre al, dopo un lungo stop, ilArturo Toscanini, fondato nel 1958 a Ginestra Fiorentina. La struttura aveva interrotto le attività lo scorso 1° luglio, a causa della difficoltà nel sostenere i costi. L’obbiettivo era usare la pausa per riorganizzare il, vendere il primo e il secondo piano e utilizzare i fondi per restaurare il piano terra e riaprire il bar. "Come progettato, abbiamo venduto i piani superiori e risistemato la situazione – spiega il presidente Fulvio Arena - . Inoltre abbiamo affidato la gestione del bar a una professionista molto motivata. Sabato, per la, ci sarà una grande festa. Auspichiamo che questo sia il primo atto per far ritrovare agli abitanti il gusto dello stare insieme e per riportare in vita ...