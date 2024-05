Il cerchio si chiude | infortunio di Jannik Sinner - quel brutto sospetto di Rafa Nadal

Si prospettavano dei grandi Internazionali d'Italia, ma la realtà è che hanno perso molto potenziale. D'altronde è così se non parteciperanno il numero 2 e 3 al mondo, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oltre a Matteo Berrettini. Tra i big ci saranno ...

Rafa Nadal e la sfida di Roma . Il fuoriclasse di Manacor si presenta al via di questa edizione degli Internazionali d’Italia 2024 con la voglia di mettersi alla prova e capire se quel che è rimasto nel suo corpo sia sufficiente per competere ai ...

Il torneo di Madrid sta attirando l’attenzione di tanti. Tra i grandi ex del tennis mondiale, Juan Martin Del Potro è presente alla Caja Magica per godersi lo spettacolo e lui, costretto a interrompere la carriera per i tanti guai fisici, sta ...