Napoleonica da incubo La rabbia degli autisti Atc Esposto alla Prefettura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Le macchine parcheggiate in divieto di sosta lungo tutta la strada provinciale 530, nota ai più come la(nella foto d’archivio), costringono i mezzi pubblici a invadere la corsia opposta. E questi comporta rischi elevati per glidel trasporto pubblico, per i passeggeri e quanti transitano lungo la strada. Pericolosità che per Daniele Lodola e Paolo Raggi (rispettivamente segretario provinciale e referente per Atc di Cobas lavoro privato) aumenterebbe sensibilmente nel tratto compreso tra Porta Marola e il borgo di Portovenere. Questo é solo dei problemi più volte sollevati dsigla sindacale che mercoledì (dopo aver segnalato la questione al Comune di Spezia, al Comune di Portovenere e ad Atc Esercizio "senza ricevere alcun riscontro") ha deciso di presentare un...