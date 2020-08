Nell’incidente sulla Martina Franca-Locorotondo morto il fratello del deceduto per un malore Cesare Fumarola, 34 anni, e Liliana Calabretto (38) lasciano un bimbo battezzato pochi giorni fa (Di venerdì 14 agosto 2020) Quando una tragedia è l’inizio di una tragedia peggiore. Una catastrofe, viene da dire, per una famiglia alla quale ci si deve stringere in questo periodo di enorme incredibile dolore. Martino Fumarola, 30 anni, di Martina Franca, morto il 31 luglio in conseguenza di un malore. Ieri sera Cesare Fumarola (34 anni lo scorso 1 agosto, fratello di Martino) morto nell’incidente stradale. Morta anche la compagna Liliana Calabretto (38). Erano a bordo dello scooter schiantatosi contro un’auto sulla strada statale 172 Martina Franca-Locorotondo. La coppia lascia un ... Leggi su noinotizie

