Barbara D’Urso spiazza i fans, “Buonanotte da me e da..” (Foto) (Di giovedì 13 agosto 2020) Barbara D’Urso si gode le vacanze e lo fa condividendo diversi scatti delle sue giornate insieme ai fans. La messa in onda dei suoi programmi e, quindi, il rientro al lavoro, avverrà attorno alla metà di settembre per cui c’è ancora tempo per rilassarsi un po’. Nelle ultime ore, poi, la D’Urso ha condiviso una Foto in cui, come altre volte, augura la buonanotte ai fans ma in modo un po’ particolare. Barbara D’Urso, infatti, ha scattato un selfie che la ritrae già a letto, coperta solo dal lenzuolo e interamente senza trucco. Insomma, una Foto al naturale la cui didascalia ha fatto obbalzare i fans. Ad attirare la loro attenzione, infatti, la parola “fidanzato”. La conduttrice trascorre le notti ... Leggi su kontrokultura

