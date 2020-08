A Parco del Sole musica, spettacoli e street food (Di giovedì 13 agosto 2020) La Società 'DBR SERVICE SRL', organizza dal 14 al 30 agosto 2020 c/o il Parco del Sole alla Fraz. San Eustachio di Montoro, AV, la manifestazione denominata 'Estate al Parco del Sole 2020', un evento ... Leggi su avellinotoday

enpaonlus : Avvistato il primo orso nel parco del Gran Sasso - giornalettismo : Intanto, per quello che è successo alla Reggia di Caserta, @europaverde_it ha annunciato una denuncia nei confronti… - DarioNardella : Al posto del campo nomadi del #Poderaccio nascerà il grande “Parco Florentia” con alberi, fiori e percorsi naturali… - SSalvaterra71 : RT @fulviocerutti: VIDEO Avvistato il primo orso nel parco del Gran Sasso @lazampa @lastampa - SSalvaterra71 : RT @lazampa: VIDEO Avvistato il primo orso nel parco del Gran Sasso @fulviocerutti -

Ultime Notizie dalla rete : Parco del

Il Riformista

“Una occasione per vivere un parco divenuto riferimento per tante famiglie e bambini - afferma il vicesindaco ingauno Alberto Passino- La collaborazione tra i responsabili del progetto NonUnoMeno, i ...Sarà l’acqua, come elemento di rinascita, rigenerazione, purificazione, il tema di Sponz acQuà!, ottava edizione dello Sponz Fest, il Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela, che rinasce anche ...