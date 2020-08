Stasera in tv “L’altra metà della storia”, tratto dal romanzo di Barnes (Di mercoledì 12 agosto 2020) Stasera in tv andrà in onda “L’altra metà della storia” su Rai 3: un adattamento cinematografico del romanzo di Julian Barnes Stasera in tv “L’altra metà della storia”, un film tratto dal romanzo Il senso di una fine di Julian Barnes. Il film andrà in onda in prima serata su Rai 3. La trama Il protagonista è Tony Webster. La storia inizia con l’eredità di un vecchio amico d’infanzia: un diario. Veronica, la fidanzata di Tony ai tempi dell’università, ha per le mani il diario che contiene i ricordi trascritti dell’amico. Tony, nonostante sia in possesso dell’originale diario, cerca in tutti i modi di riprendere la ... Leggi su zon

