Palinuro, Codacons: “Latte della Centrale, +20% in un minimarket” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCentola Palinuro (Sa) – Speculazione sulla vendita del latte della Centrale di Salerno nella turistica Palinuro? Ne è convinto il Vice segretario nazionale del Codacons, l’avvocato salernitano Matteo Marchetti. Attraverso una nota, spiega: “In vacanza a Palinuro sono rimasto senza parole quando ho visto lo scontrino di un minimarket di Palinuro: per il latte fresco parzialmente scremato, busta rosa, che solitamente a Salerno costa € 1,45, il costo era di € 1.75. È scandaloso ed inammissibile che un bene primario come il latte ed in un periodo di grave crisi economica, anche se in un luogo di vacanze, possa essere venduto €1,75. Passi che costi il 7% in più € 1,55, per il ... Leggi su anteprima24

salernonotizie : Codacons: ‘Latte della centrale venduto a Palinuro a quasi 2 euro”. La denuncia -

Ultime Notizie dalla rete : Palinuro Codacons Codacons: 'Latte della centrale venduto a Palinuro a quasi 2 euro”. La denuncia Salernonotizie.it Codacons: ‘Latte della centrale venduto a Palinuro a quasi 2 euro”. La denuncia

Il Vice segretario nazionale del Codacons, l’Avv. Matteo Marchetti, in vacanza a Palinuro, è rimasto senza parole quando questa mattina ha visto lo scontrino di un minimarket del centro di Palinuro, p ...

Il Vice segretario nazionale del Codacons, l’Avv. Matteo Marchetti, in vacanza a Palinuro, è rimasto senza parole quando questa mattina ha visto lo scontrino di un minimarket del centro di Palinuro, p ...