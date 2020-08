La Grecia chiede riunione d’emergenza Ue sulla Turchia: “Nuova grave escalation”. La partita a scacchi sulle risorse energetiche (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Grecia chiede l’intervento dell’Unione Europea contro le provocazioni di Erdogan nell’Egeo e poche ore dopo la nave Oruc Reis fa marcia indietro e cambia rotta, mentre Macron manda due caccia francesi nell’Egeo. Una partita a scacchi pericolosissima, quella che la Turchia sta giocando nel dossier energetico, provando in tutti i modi ad inserirsi nello sfruttamento dei giacimenti sottomarini pur non avendo alcun diritto. Lo sconfinamento della nave in questione, scortata da alcune fregate militari è il classico esempio di come Ankara proceda a suon di azioni di forza. Da lunedì la marina e l’aeronautica greca hanno schierato mezzi e uomini pronti a ogni evenienza. La Oruc Reis martedì pomeriggio si ... Leggi su ilfattoquotidiano

