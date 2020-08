Bonus 1000 euro maggio INPS: riesame e novità per chi ha aperto Partita Iva nel 2019/2020 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si é a lungo discusso sul Bonus 1000 euro maggio INPS e sulla questione avevamo interrogato anche l‘esperto previdenziale Domenico Cosentino per comprendere se quanti avessero iniziato l’attività successivamente al secondo bimestre 2019 o nel primo bimestre del 2020, avessero diritto o meno al Bonus 1000 euro INPS giacché per loro non era possibile dimostrare il calo del 33% del fatturato richiesto. Ora é l’INPS stessa a fare chiarezza sia attraverso risposte dirette agli utenti, ringraziamo il Sign Fabio per averci avvertito tempestivamente sulla risposta ricevuta in privato dall’INPS, quanto attraverso il messaggio ... Leggi su pensionipertutti

fattoquotidiano : Bonus 1000 euro, le storie degli autonomi beffati dalla regola del calo del reddito (che non è stata modificata). “… - fattoquotidiano : Bonus 1000 euro, il caso degli agenti di commercio. Su 24mila domande 13mila respinte: “Calo di provvigioni insuffi… - borghi_claudio : @gabrieleforcel1 @GuidoCrosetto @InOndaLa7 C'è stato un periodo in cui c'era il bonus bebè. 1000 euro per ogni figl… - AleTAideas : RT @fattoquotidiano: Bonus 1000 euro, le storie degli autonomi beffati dalla regola del calo del reddito (che non è stata modificata). “Non… - MissMar16662447 : RT @fattoquotidiano: Bonus 1000 euro, le storie degli autonomi beffati dalla regola del calo del reddito (che non è stata modificata). “Non… -