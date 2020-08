Addio a Stefano Pernigotti: rese celebri i gianduiotti nel mondo (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ci lascia all’età di 98 anni Stefano Pernigotti, nipote del fondatore della omonima fabbrica dolciaria con sede a Novi Liguri Si è spento a Milano il Cavalier Stefano Pernigotti, nipote del fondatore della omonima fabbrica dolciaria di Novi Ligure (Alessandria). Aveva 98 anni. Il patron dell’azienda fu vittima, nel 1980, di una una immane tragedia: la morte di entrambi i due figli, Paolo e Lorenzo, in un incidente stradale mentre la famiglia si trovava in Uruguay per visitare uno stabilimento. I ragazzi avevano rispettivamente 13 e 17 anni. Ormai senza eredi, nel 1995 Pernigotti cedette nel 1995 la società alla famiglia Averna. Quest’ultima nel 2013 la vendette al gruppo turco Toksoz. La storia dell’azienda La storia dell’azienda parte dal 1860, ... Leggi su zon

