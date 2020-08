Il Garante della Privacy: “Si può pubblicare il nome di chi ha preso il bonus” (Di martedì 11 agosto 2020) Nessuna condizione di riservatezza impedisce di conoscere l’identità. Anche Fico chiede l’elenco dei parlamentari che hanno fatto richiesta Leggi su lastampa

fanpage : #bonus600euro, il Garante della privacy dice che i nomi dei parlamentari possono essere diffusi - PaolaPisano_Min : Con il chiarimento diramato dal Garante della Privacy @immuni_app rappresenta l'unica applicazione di contact traci… - repubblica : Bonus Inps, il Garante della privacy: 'Si possono pubblicare i nomi dei beneficiari del contributo' - marilamb2011 : RT @enrico_zanetti: Complimenti al Presidente Tridico per aver trasformato l’INPS in un porto delle nebbie che fa filtrare a orologeria voc… - GregPignataro : RT @enrico_zanetti: Complimenti al Presidente Tridico per aver trasformato l’INPS in un porto delle nebbie che fa filtrare a orologeria voc… -

Ultime Notizie dalla rete : Garante della Il Garante della privacy ha aperto un'istruttoria sullo scandalo bonus AGI - Agenzia Italia Furbetti del Bonus, «niente privacy». Il Garante spiazza Tridico (Inps)

Non c’è privacy nel caso dei «furbetti del bonus» perché l’assegnazione di soldi pubblici a persone con redditi alti non è compresa fra i dati ...

