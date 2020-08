Galli, perplessità sul vaccino russo: «Sarebbe una notizia fantastica ma senza dati è un annuncio giornalistico» (Di martedì 11 agosto 2020) Dopo l’annuncio di Putin arrivano i primi pareri dall’Italia rispetto al vaccino già brevettato e somministrato a una delle figlie del leader russo. L’infettivologo del Sacco di Milano, Galli, ha espresso un parere chiaro: occorre aspettare i dati. E non si è risparmiato nemmeno qualche perplessità in merito alla questione, che se fosse confermata «Sarebbe una notizia fantastica». I dubbi di Galli riguardano soprattutto le tempistiche, rispetto alle quali la Russia avrebbe fatto un salto in avanti notevole se paragonata alla sperimentazioni degli altri paesi. LEGGI ANCHE >>> Putin ha già fatto vaccinare la figlia contro il coronavirus Galli sul ... Leggi su giornalettismo

