“Centinaia di capelli al giorno”. Il dramma di Alyssa Milano, così il coronavirus sta cambiando il suo aspetto (Di martedì 11 agosto 2020) “Mi sentivo morire, non sono mai stata così male. Ricordate che i test attualmente in uso sono imperfetti”. Così Alyssa Milano, l’attrice conosciuta grazie al ruolo di Phoebe in Streghe aveva parlato. Ora, a distanza di qualche giorno, il nuovo post in cui scrive: “Ho pensato di mostrare cosa il Covid-19 fa ai tuoi capelli”.Su Instagram ha raccontato la diagnosi arrivata in ritardo. “Per favore, prendilo sul serio”, ha aggiunto l’artista a corredo della clip in cui si spazzola i capelli per mostrare che ciuffi di capelli cadono ad ogni passata. A lamentare la perdita di capelli come conseguenza del coronavirus numerosi pazienti. Come riporta People, un sondaggio condotto dalla dott.ssa Natalie Lambert della ... Leggi su caffeinamagazine

Marilenapas : RT @RepubblicaTv: La battaglia dei volontari contro la 'marea nera': paglia, corde e capelli: I mauriziani si sono mobilitati a centinaia p… - ViolaVenere74 : RT @RepubblicaTv: La battaglia dei volontari contro la 'marea nera': paglia, corde e capelli: I mauriziani si sono mobilitati a centinaia p… - OublietteMag : RT @RepubblicaTv: La battaglia dei volontari contro la 'marea nera': paglia, corde e capelli: I mauriziani si sono mobilitati a centinaia p… - repubblica : RT @RepubblicaTv: La battaglia dei volontari contro la 'marea nera': paglia, corde e capelli: I mauriziani si sono mobilitati a centinaia p… - RepubblicaTv : La battaglia dei volontari contro la 'marea nera': paglia, corde e capelli: I mauriziani si sono mobilitati a centi… -

Ultime Notizie dalla rete : “Centinaia capelli fotogallery - covid hospital, nuovo reparto di terapia intensiva IlCorrierino.com