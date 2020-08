Calciomercato Torino, il nuovo 11 di Giampaolo prende forma: il 4-3-1-2 tra certezze e richieste (Di martedì 11 agosto 2020) Calciomercato Torino – E’ andata in archivio una stagione veramente deludente in casa Torino. E’ stato un campionato da dimenticare per il club granata, la salvezza è arrivata solo nel finale e tra mille difficoltà. Prima l’esonero di Walter Mazzarri con la decisione di affidare la panchina a Moreno Longo, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. E’ arrivata una serie negativa di risultati, dopo il lockdown la squadra si è un pò compattata e alcune vittorie hanno portato un pò di tranquillità. Nonostante l’obiettivo raggiunto, il presidente Cairo ha silurato Longo, l’ex Frosinone non ha convinto. Per il sostituto è stato scelto Marco Giampaolo, l’ex Milan è in grado di riportare ... Leggi su calcioweb.eu

"Alex ha fatto una scelta importante quando ha deciso di venire a Napoli. Siamo in contatto continuo con la società azzurra, un calciatore della sua età deve gi ...

Il tecnico granata fissa gli obiettivi di mercato. I blucerchiati devono monetizzare mentre il Torino vuole subito dare il via alla rivoluzione ...

