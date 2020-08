Europa League, Bruno Fernandes regala la semifinale al Manchester United (Di martedì 11 agosto 2020) Il Manchester United si qualifica alla semifinale di Europa League battendo il Copenaghen grazie ad un rigore di Bruno Fernandes Con qualche fatica più del previsto il Manchester United si qualifica alle semifinali di Europa League battendo il Copenaghen. Non sono bastati i 90 minuti ai Red Devils per superare il muro danese che è crollato solo al 95′ grazie al rigore trasformato da Bruno Fernandes. La squadra di Solskjaer ora dovrà affrontare la vincente di Siviglia-Wolverhampton. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

