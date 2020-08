Costiera amalfitana, appello in rete: Alt alle opere che stravolgono irrimediabilmente il nostro territorio (Di lunedì 10 agosto 2020) Un gruppo di cittadini si è costituito in Comitato Promotore Tuteliamo la Costiera amalfitana con l’obiettivo di “fermare le opere che possono compromettere irrimediabilmente la natura paesaggistica del nostro territorio”. Il Comitato si propone di “informare, sensibilizzare e richiedere agli organi dello Stato e alla politica ufficiale (partiti, sindaci, governatore e ministro) ogni opportuno intervento, nel rispetto delle leggi, per la conservazione del territorio costiero sotto il profilo naturalistico, paesaggistico e urbano che può essere sconvolto dalle suddette opere; richiederemo perciò tutta l’attenzione del caso prima che le istituzioni pubbliche e organi interessati a ogni ... Leggi su ildenaro

immartinacip : RT @rainingcaffeine: io penso che a voi non siano ben chiari i prezzi della costiera amalfitana - grazavrblooses : RT @sailor_snickers: Quando mostrate quanto è bella la costiera amalfitana con i suoi hotel lussuosi e quanto siano stupide le persone ad a… - fabfrnkie : RT @rainingcaffeine: io penso che a voi non siano ben chiari i prezzi della costiera amalfitana - mephistoslawyer : RT @sailor_snickers: Quando mostrate quanto è bella la costiera amalfitana con i suoi hotel lussuosi e quanto siano stupide le persone ad a… - renegavde : Ame ma io verrei in Costiera Amalfitana in Salento in Sicilia dove volete voi ma 2500 euro per due settimane a test… -